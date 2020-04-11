شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى المعتمدية يخترقون الحجر الصحى المفروض على القرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، صور تفيد بوجود منافذ بقرية المعتمدية، يتسلل منها مواطنون للخروج، وهو ما يسهم فى انتشار العدوى، بعد إغلاق محافظة الجيزة وقوات الأمن للمنافذ الرئيسية للقرية، تفعيلا لقرار الحجر الصحى المتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا بعد ظهور 10 حالات إصابة بالقرية وحالتين وفاة و 200 مخالط.

ومن جانبه أكد النائب علاء والى، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أنه تم إغلاق هذا المنفذ أمس الجمعة، ولكن الإشكالية ليست فيه فقط، قائلا "الأزمة تتمثل فى انعدام الوعى بشكل رئيسى وعدم تفهم الأهالى مدى الخطورة التى تهددهم، بجانب وجود قوى منبثة تسعى لضرب الاستقرار والفتنة بين الأهالى بجرهم للنزول والاستهانة بالأزمة الحالية.. فهناك الكثير من الثغرات التى يمكن التسلل منها خارج المعتمدية ولكن الرهان على وعى الشعب نفسه ".

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك محاولة للتعايش مع هذا الموقف الصعب ولكن الأمر يتطلب بذل جهد كبير وكافة الجهات المسئولة تعمل على الحد من النزول وتوعية المواطنين.