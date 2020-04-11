شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب وزير التعليم بتأجيل "المشروعات البحثية" بقرى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف عضو لجنة التعليم بالمجلس، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أو تأجيل المشروعات البحثية على طلاب وطالبات القرى التى وُضعت تحت الحجر الصحي، لحين الانتهاء من فترة الحجر بتلك القرى.

وقال عضو مجلس النواب، فى خطاب وجهه لوزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية والقيادات التنفيذية أتخذت حزمة من الاجرءات والتدابير لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا" المستجد بكافة المحافظات، خاصة المحافظات التى يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي .

وتابع: "نظرًا للإجراءات والتدابير الإحترازية التى تم إتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا من تغيير نظام التقويم المتعارف عليه، إلى نظام التقويم عن طريق المشروعات البحثية، لصفوف مرحلة التعليم الأساسى "من الصف الثالث الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي" ، فإنه يجب تأجيلها أو إلغاءها بالمحافظات التى يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن فى رسالة مصورة، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعى بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهى كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثى من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

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- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثى من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- عناصر المشروع البحثى تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفى (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا فى إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثى المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثى لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثى تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية فى كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية وينفذ الطالب المشروع البحثى خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).