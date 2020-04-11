شكرا لقرائتكم خبر عن ذا صن: عار كأس العالم يلاحق قطر ..عمال يتقاضون رواتب زهيدة ويعملون ساعات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتقاضى جيش العمال الأجانب ما يعادل 82 بنس فقط مقابل ساعة العمل في بناء الملاعب القطرية المخصصة لكأس العالم 2022، هذا ما كشفت عنه جريدة ذا صن البريطانية في تحقيق بعنوان "عار كأس العالم في قطر".

وحسب الجريدة البريطانية فإن هذا يعني أن العديد من الأشخاص البالغ عددهم 28 ألف عامل، يعملون في البنية التحتية الجديدة والملاعب القطرية، يحصلون على 158 جنيه إسترليني كل شهر أثناء العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا.

وأشارت ذا صن فى هذا الصدد إلى تقرير جريدة الميرور بشأن الأجور المنخفضة التي تقدمها قطر إلى بعض العمال القادمين من بنجلاديش وسريلانكا والفلبين.و يقول أحد العاملين للجريدة : "أنا مبلط داخل أحد الملاعب وأساعد في أعمال أخرى. أكسب 900 ريال (190 جنيه إسترليني) شهريا".

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علقت مي رومانوس، باحثة متخصصة في شئون الخليج بمنظمة العفو الدولية: "إن الأمور لا تتغير بالسرعة التي تود قطر أن نصدقها". وتعرضت قطر لانتقادات في الماضي بعد اكتشاف منظمة العفو الدولية وجود 78 عامل يعانون من سوء التغذية لأنهم لا يستطيعون شراء الطعام كما كان هناك مجموعة من العمال لم يحصلوا على رواتبهم لعدة شهور ووصلت مستحقاتهم المتأخرة إلى 4 آلاف جنيه استرليني.

تقول منظمة العفو الدولية إن المهاجرين يتعرضون في قطر للإيذاء والاستغلال للعمل على بناء ملاعب جديدة. وأضافت المنظمة في تقرير: "يتعرض بعضهم للعمل القسري". "لا يمكنهم تغيير وظائفهم، لا يمكنهم مغادرة البلاد وغالبا ما ينتظرون شهورا للحصول على رواتبهم".

قالت الفيفا: "نحن نأخذ حقوق العمال على محمل الجد. نحن نشارك منظمات حقوق الإنسان في وجهة نظرهم بأن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من أجل التنفيذ الكامل لإصلاح العمل الشامل في قطر".