"تنسيقية شباب الأحزاب" تطلق تحدى الخير لمساعدة الأسر المستحقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدى الخير لمساعدة الأسر المستحقة بتوفير الاحتياجات الأساسية لها، فى ظل آثار مواجهة فيروس كورونا، حيث تهدف التنسيقية من خلال هذا التحدى على مستواها لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية، ومساندتهم في تداعيات هذه المرحلة.
وكانت قد شددت تنسيقية شباب الاحزاب أن التزام المنازل هو الحل للحد والسيطرة علي انتشار فيروس كورونا، بين المصريين.
وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالاتحاد لتنسيق الجهود مع الدولة في إطار التكاتف من أجل رفع المعاناة عن الأسر المتضررة من أزمة كورونا المستجد.
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