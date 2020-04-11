شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الصناعة تتفقد معرض العربية للتصنيع "بالكمامة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد قيامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخولها مقر الهيئة، حيث قامت وزيرة الصناعة بإجراء تعقيم القدمين، ثم استعمال الكحول لغسل اليدين، وارتداء كمامة طبية.
واستقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزيرة الصناعة والوفد المرافق لها لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك فيما بينهما، وكذلك العمل على فتح مجالات جديدة للتعاون مستقبلا، وحيث تفقدت وزيرة الصناعة، معرض الهيئة الذى يضم العديد من المنتجات ذات المردود الاستراتيجي، من محطات تحلية مياه، وطلمبات رفع، وكذلك العديد من الصناعات العسكرية، التى تتم داخل مصانع وشركات الهيئة.
وتستهدف الزيارة تعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع فى الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى فى الوطن العربى وأفريقيا.
وكانت كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه، مشيرة إلى أن القرض مخطط لتغطية التداعيات التي حدثت لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة فيروس كورونا.
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