شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الصناعة تتفقد معرض العربية للتصنيع "بالكمامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد قيامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخولها مقر الهيئة، حيث قامت وزيرة الصناعة بإجراء تعقيم القدمين، ثم استعمال الكحول لغسل اليدين، وارتداء كمامة طبية.

واستقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزيرة الصناعة والوفد المرافق لها لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك فيما بينهما، وكذلك العمل على فتح مجالات جديدة للتعاون مستقبلا، وحيث تفقدت وزيرة الصناعة، معرض الهيئة الذى يضم العديد من المنتجات ذات المردود الاستراتيجي، من محطات تحلية مياه، وطلمبات رفع، وكذلك العديد من الصناعات العسكرية، التى تتم داخل مصانع وشركات الهيئة.

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