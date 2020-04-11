شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الحكومة تستعرض آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بداية من 13أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء فيديو يوضح الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الفيديو أنه ستتم عملية الصرف خلال الفترة من الإثنين ١٣ أبريل، وحتى الخميس ١٦ أبريل، لكل من سجل بياناته حتى نهاية عمل الخميس ٩ أبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:

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مساندة العمالة غير المنتظمة

"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات، إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.