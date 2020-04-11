كورونا في إسبانيا.. أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 19 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا ملموسا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع منذ أمس من 15843 حتى 16353 حالة، أي أدنى حصيلة ضحايا يومية في البلاد منذ 19 يوما.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة من 157022 حتى 161852 حالة.

Advertisements

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد حتى الآن 60 ألف شخص تقريبا.

وسجلت في إسبانيا في أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية 757 و683 و605 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، وتعكس هذه الأرقام تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.