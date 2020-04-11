لرفع أسعرها.. الداخلية تصادر 22 طن مطهرات طبية بمصنعين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت مديرية أمن المنوفية حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري واحتكار السلع والمنتجات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق.

وأسفرت جهودها عن ضبط12 قضية تموينية متنوعة عن ضبط صاحب مخزن منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة تلا لحيازته 20 تنك بلاستيكي معبأة بمادة الكلور- و600 كيلو جرام لحمض السلفونيك بإجمالي مضبوطات20,600 طن كلور، حمض سلفونيك لاستخدامها في تصنيع المطهرات "بدون ترخيص"، وحجبها وتقليل المعروض منها بقصد زيادة أسعارها على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مصنع لتعبئة "الخل" كائن بدائرة مركز شرطة تلا لقيامه بإنشاء خط إنتاج لإنتاج المطهرات الطبية "بدون ترخيص"، وحيازته (500 كيلو جرام "خل"–500 كيلو جرام مطهرات طبية –350 لتر لحمض "الخليك" المركز –4600 ملصق وكرتونة وزجاجات فارغة لتعبئة المنتج المهائى –840 زجاجة "خل" منج نهائي –500 زجاجة مطهرات طبية منج نهائي، بإجمالى مضبوطات بلغت 1,350 طن خل ومطهرات طبية –13400 زجاجة مطهرات طبية وخل)، بقصد حجبها وتقليل المعروض منها وزيادة أسعارها على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 10 قضايا بيع مطهرات طبية بأزيد من السعر الرسمي (محلات مستلزمات طبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.