نقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 بكورونا منذ بداية الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إنها رصدت وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم السبت، أن 2 من حالات الوفاة أصيبا بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، داعية وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولًا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم.

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وطالبت النقابة، جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وشددت النقابة، على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علمًا بأن وزارة الصحة أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

وناشدت نقابة الأطباء، مجلس الوزراء، بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.