إداريًا.. الجنايات تؤجل محاكمة أعضاء شركة بتهمة الاختلاس لـ 2 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم، إداريا لجلسة 2 مايو المقبل.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، والمملوك لجهة عمله، والمسلم إليه بسبب وظيفته، لإيداعه بحساب الشركة، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالًا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و265 ألف و875 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفية فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثالثة اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية، مدعين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و760 ألفا و937 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.