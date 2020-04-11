التضامن: 1.5 مليون جنيه دعمًا نقديًا للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، التابعة للوزارة قدمت 1.5 مليون جنيه مساعدات نقدية استثنائية عاجلة لما يقرب من 7 آلاف مستفيد من التكافل الاجتماعي من الأسر الأشد احتياجًا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان من الوزارة اليوم السبت أن المساعدات العاجلة تمت توزيعها عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

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كما قدمت المؤسسة 1.378 مليون كتعويضات للمضارين من أحدث السيول بمنطقة عزبة الزرايب بمدينة 15مايو.

وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إلى تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.