العراق: شفاء 17 حالة من كورونا في ديالي وكركوك .. وغلق تام لقضاء البصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):

قال مدير إعلام صحة محافظة ديالى العراقية فارس العزاوي، اليوم السبت، إنه تم شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المحافظة .. مشيرا إلى وجود 16 حالة اشتباه بالإصابة سيعلن عن نتائج تحاليلها المختبرية حال وصولها من العاصمة بغداد.

وقال مدير عام صحة محافظة كركوك زياد خلف - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه تم تسجيل 24 إصابة وتماثل 15 حالة للشفاء وحالة وفاة واحدة و8 إصابات مؤكدة بالعزل الوبائي.

وعلى جانب آخر ، قامت القوات الأمنية بقضاء محافظة البصرة بإغلاق تام لمداخل ومخارج القضاء، وفرض حظر التجوال الشامل وتوقف الحركة وإلغاء كافة الاستثناءات بما فيها الصيدليات والمخابز والأفران وأسواق المواد الغذائية، وذلك بعد تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16.

وقال قائم مقام قضاء البصرة عدنان الجابري، إن دائرة صحة البصرة قامت بإجراء مسح وبائي وأخذ العينات من جميع المخالطين للمصابين، وتعقيم جميع مناطق القضاء.