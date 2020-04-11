الصين تنفي ترحيل مواطنيها من روسيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):
نفى سفير الصين لدى روسيا "تشانغ هان هوي"، صحة ما تردد حول ترحيل السلطات الروسية للمواطنين الصينيين المقيمين هناك؛ في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال هوي، في تصريح نقلته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم السبت، إن ما تردد بأن روسيا تقوم بترحيل مليون ونصف مليون مواطن صيني "شائعات".
وأضاف هوي أن الصين وروسيا أظهرتا مستوى عاليا من التنسيق وتعزيز الجهود المشتركة للحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، داعيا المواطنين الصينيين في روسيا إلى الالتزام بالإجراءات الروسية المتعلقة بمكافحة الفيروس.
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