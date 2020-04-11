"أرامكو" السعودية تعلن عن تخفيضات في أسعار البنزين

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن أسعار البنزين الجديدة اعتبارا من اليوم السبت ستكون بواقع 1.31 ريال لكل لتر "بنزين 91"، بينما سعر "بنزين 95" سيكون بواقع 1.47 ريال لكل لتر.

وقالت الشركة إن الأسعار المحلية

لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أقرت بدورها خفض

أسعار تلك المواد اعتبارا من اليوم في "ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية".

وتشهد أسعار النفط في العالم تراجعا كبيرا بفعل انخفاض الطلب وتبعات تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثر على الكثير من اقتصادات العالم.