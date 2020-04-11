روحاني: مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيطبق بالتدريج

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن مشروع التباعد الاجتماعي الذكي سيطبق بالتدريج بإشراف وزارة الصحه، وفقًا لسبوتنيك.
وقال روحاني في اجتماع مع رؤساء اللجان المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا: "إنالخبراء والأطباء الإيرانيين استطاعوا أن يتعرفوا إلى حد كبير على سلوك فيروس كورونا وطرق مكافحته من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، وهذا أمر مهم للغاية".
وأضاف روحاني أنه من المهم أن يتلائم مشروع التبادل الاجتماعي الذكي مع الحياة التقليدية للإيرانيين، بحسب"إرنا".
وأشاد روحاني بعمل وزارة الصحة بوضع منظومة لتسمية المشاغل والأعمال التي يُعاد استئنافها معتبرا أن هذا الإجراء يطمئن إلى حد كبير بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة كورونا.
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