تسجيل رابع حالة وفاة بكورونا فى كردستان.. وارتفاع الإصابات بالنجف لـ259

أعلن وزير صحة إقليم كردستان في العراق، سامان برزنجى اليوم السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياتهاليوم، بعد رقوده في المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.
وأضاف أن المجموع الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كردستانيبلغ حتى الآن 325 إصابة، بينها 145 حالة شفاء (40 منها في أربيل)، إلى جانب وجود 4 وفيات.
وفى سياق متصل قال مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى، اليوم السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المحافظة إلى 259 حالة مؤكدة.
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