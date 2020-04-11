اخبار العالم

انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق، وفقًا لروسيا اليوم.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49

إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.

وبشكل عام، سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من

Advertisements
أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.

وتماثل 250 مريضا في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045.

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا