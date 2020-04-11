الصين ترسل فريق طبي إلى روسيا

أرسلت الصين اليوم السبت، فريقاً من الخبراء الطبيين إلى روسيا، للمساعدة في التصدي لتفشي فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الفريق مكون من 10 خبراء طبيين، غادروا اليوم مقاطعةهيلونغجيانغ الواقعة شمال شرقي الصين متوجهين إلى روسيا.
وأشارت إلى أن الخبراء متخصصين في الاختبارات المعملية والوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية والعناية المركزة والطب
ويحمل الفريق إمدادات طبية تبرعت بها الصين، مثل الكمامات الجراحية وكمامات للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا وبدلات وقائية طبية.
وسجلت السلطات الصحية الروسية 106 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد المصابين 13 ألفا.
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