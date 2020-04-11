الكويت تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا بـ 161 حالة

أعلنت الكويت اليوم عن تسجيل اعلى معدل للمصابين بفيروس كورونا ب ١٦١ حالة جديدة ليرتفع عدد مصابي كورونا في الكويت الى ١١٥٤ حالة.

واشار الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الى ان الحالات الجديدة المصابة بكورونا هي: -31 مرتبطة بالسفر..29 حالة لمواطنين وحالة لـ"بدون" وأخرى من الجنسية الهندية -124 مخالطة..4 كويتيين و101 من الهند و15 بنغلادش وحالة من السعودية وحالة الفلبين وحالة من الأردن وأخرى من باكستا

وقد اعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح عن شفاء 10 حالات جديدة من المصابين بكورونا

ويرتفع إجمالي حالات الشفاء في الكويت إلى 133 حالة. وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد دعا أمس الجمعة، المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى التبرع بالدم بغية الاستفادة من البلازما المناعية التي ثبت إيجابيتها في علاج المصابين بالمرض.

وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه ثبت طبيا إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في علاج المصابين بالمرض وطالب جميع

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المتشافين المبادرة بالتبرع بالدم.

وأشارت مصادر صحفية كويتية، إلى أن نقل بلازما الشخص المتعافي من الفيروس إلى مرضى يعانون من المرض، يسهم في تزويدهم بالمناعة، بحسب مديرة إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم الدكتورة ريم الرضوان.

وقالت الرضوان إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة للتغلب عليه موضحة أن المتبرع الواحد يسهم في علاج ثلاثة مرضى.

وأفادت أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي تبقى على مستوى عال ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض لذا يتم تحديد جدول زمني لكل متبرع على حدة" علما بأن "عملية التبرع من الشخص المتعافي بعد انتهاء العلاج وفترة الحظر المنزلي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.