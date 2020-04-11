السودان تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 17 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 17 حالة، بعدما تم تأكيد اصابتين جديدتين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل
الحالة رقم 17، فهى لسوداني في الستينيات من العمر ليس له تاريخ سفر خارج البلاد، ولم تثبت إجراءات التقصي حتى الآن مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه.
وأشارت التقارير الوبائية إلى أن حالة الإصابة رقم 16 لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر قادم من تايلاند عبر دولة الإمارات في 21 مارس الماضي، أما
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل، مشيرة إلى أن اجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بلغ 238 حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.
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