السعودية والبحرين تبحثان جهود مواجهة كورونا

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم إضافة الى العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الزياني حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب الوزير الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
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