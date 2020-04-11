ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 17

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في السودان إلى 17 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجلت حالتين جديدتين مصابة بفيروس كورونا لسودانيين، منها حالة مرتبطة بالسفر والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها لحالات سابقة وما زال التقصي عنها جارياً، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه بها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل.

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