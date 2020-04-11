٪؜84 من الإصابات بفيروس كورونا في المغرب سجلت بـ5 جهات- التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها صباح اليوم السبت، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1527 حالة.

وتوجد حوالي 83.69 بالمائة من مجموع الإصابات بخمس جهات، وتأتي في المرتبة الأولى جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 29 بالمائة، بما مجموعه 439 حالة.

وتتوزع باقي حالات الإصابة بالفيروس، على جهات مراكش آسفي (287 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (226 حالة)، وفاس-مكناس (185 حالة)، متبوعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة (141 حالة)، والجهة الشرقية (103 حالة)، ودرعة تافيلالت (71 حالة)، وبني ملال خنيفرة (46 حالة)، وسوس ماسة (22 حالة)، والعيون-الساقية الحمراء (4 حالات )، وجهة كلميم واد نون (حالة واحدة)، وبجهة الداخلة-واد الذهب (حالتين).

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، إلى 141 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في 110 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.