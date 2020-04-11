كوت ديفوار.. مقاول مغربي يتبرع بنحو 30 ألف من الأدوات الطبية

تبرعت مقاولة مغربية تعمل بكوت ديفوار بحوالي 30 ألف من الأدوات الطبية لفائدة وزارة الصحة والنظافة العامة الايفوارية.
وقدمت الشركة المغربية التي تعمل في مجال النسيج والتصدير والاستيراد، 18 ألف قناع، و10 آلاف قفاز من النايتريل ، و100 من البزات ،والعديد من النظارات الواقية.
وأوضح محمد عراقي ، رئيس المقاولة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في الجهود الرسمية والمواطنة المبذولة في كوت ديفوار للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”.
وأضاف عراقي الذي يقيم في أبيدجان منذ نحو 30 عاما “نحن موجودين منذ عقود في كوت ديفوار ، بلدنا الثاني. في هذه الأوقات غير المستقرة ل(كوفيد 19)، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي”.
وأقيم حفل رمزي لتقديم هذه المجموعة من الأدوات الطبية أمس الجمعة، في أبيدجان بحضور وزير الصحة والنظافة العامة الإيفواري، أكا أويلي.
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