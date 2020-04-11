ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 17 حالة في السودان

السبت 11 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم السبت تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17 حالة.



وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودنية (سونا) اليوم ، إن الحالتين تتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

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واشارت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما ، لافتة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه فيها بلغت 238 حالة بجميع مراكز العزل بالسودان.

ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والاتصال، إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة، بالجهات المعنية.