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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم.
وقالت الإدارة ، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .
وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.
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