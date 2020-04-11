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شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لإعلان حظر تجوال مفاجئ في اسطنبول بتركيا والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
انتقد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، السبت، قرار وزارة الداخلية التركية بفرض حظر التجول على 31 مدينة لمدة 48 ساعة، في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا ينبغي اتخاذ قرار حظر التجول فجأة".
وتابع: "نحن في بلدية إسطنبول لا علم لنا بهذا القرار، ولا نعرف ما هي الخدمات التي سنقدمها في إسطنبول السبت".
وأضاف: "كل قرار لا يصدر بناء على تفكير وتعاون مشترك يخلق الذعر والارتباك".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن فرض حظر التجول في 30 ولاية، إضافة إلى ولاية زونغولداق، يبدأ منتصف الليلة وينتهي ليلة الإثنين 12 أبريل/نيسان الجاري.
وتسبب قرار حظر التجول المفاجئ بحالة ازدحام شديدة على محلات السوبرماركت والمخابز.
كما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1006 بعد تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 47 ألفا و29 إصابة، بعد تسجيل 4747 حالة جديدة
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