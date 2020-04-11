الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا

السبت 11 أبريل 2020

أكّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.



وكتب في تغريدة على «تويتر»: ناقشت مع غير بيدرسون ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية.

كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكداً دعم الإمارات للمنظمة في مهامها الحيوية.

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ميدانياً، شهدت منطقة السخنة في البادية السورية ريف حمص، معارك هي الأعنف بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة ثانية، وسط قصف جوي وبري عنيف استهدف تحركات عناصر التنظيم.وفرضت قوات النظام حظر تجول في منطقة العمليات العسكرية، وقطعت الطرق الواصلة بين مناطق البادية لتقييد حركة خلايا التنظيم ومجموعاته المهاجمة.

والتي بدت نشطة بشكل غير مسبوق منذ بداية أبريل.

واللافت في هجوم داعش ليس حدته واتساعه ونسق المسلحين، الذين عادوا للمرة الأولى منذ سنة ونصف السنة إلى قتال الجبهات إثر هزيمتهم الشاملة وخسارتهم مناطق سيطرتهم بعد تحريرها منهم، ما يعكس وجود قدرات مستجدة في العدة والعديد. وأيضاً يعكس هذا الأمر عودة حرب العصابات.

وطردت قوات الجيش السوري التنظيم من معظم المواقع التي سيطر عليها في ريف حمص الشرقي، فيما كثف الطيران الروسي والطيران السوري القصف على أوكار التنظيم، بينما أكدت مصادر إعلامية مقتل أكثر من 22 من مقاتلي التنظيم خلال العمليات العسكرية للجيش.