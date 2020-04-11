رابطة أمهات المختطفين تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن أبنائها

السبت 11 أبريل 2020

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن المختطفين في سجون الأطراف اليمنية وانقاذهم من شبح فيروس "كورونا".



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جاء ذلك في بيان لها عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

كما طالبت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي الخاص، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للضغط على جماعة الحوثي والحكومة الشرعية لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً