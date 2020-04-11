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شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول احترازا من انتشار فيروس كورونا في سيئون والان مع التفاصيل
السبت 11 أبريل 2020
فرضت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت مساء اليوم حظراً للتجوال شلّ الحركة العامة للمواصلات وتنقل المواطنين ومنع التجمعات السكانية.
وجاء ذلك وفق تعميم لوكيل وادي وصحراء حضرموت اليوم، بعد ظهور أول حالة وباء مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة وطافت العربات العسكرية والأمنية بدوريات بين البيوت والاحياء السكنية في المدينة، داعية المواطنين الالتزام في منازلهم تنفيذاً لحظر التجوال حفاظاً على سلامتهم.
في وقت سابق من ظهر اليوم، دعا مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد "مبارك أحمد العوبثاني" المواطنين في تصريح صحفي الى الالتزام بالبيوت وتنفيذ حظر التجوال بداءً من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مناشداً في حديثة الذي رصده "نيوزيمن" أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على ابناءهم ومنعهم من التجوال فيما بين المنازل والاحياء حفاظاً على سلامتهم من انتشار الوباء وحتى لا يكونوا مصدر عدوى للمجتمع المحلي.
يذكر ان المستشفيات والمرافق الطبية والصيدليات والمطاعم وبعض البقالات والمولات التجارية ضلت مفتوحة امام المواطنين علها أن تقدم خدمات لهم مع الالتزام بالنصائح والارشادات الطبية
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