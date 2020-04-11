علاج كورونا لن يتجاوز 29 دولاراً

السبت 11 أبريل 2020

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستتراوح بين دولار واحد، و29 دولاراً لكل منها على أعلى تقدير، بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها .



وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن "التجارب السريرية تجرى حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقاً في السوق بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفراً بقيمة دولار واحد".

وأضافت: "أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولاراً".

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وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

من جهته، قال الباحث الزائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول أندرو هيل، إنه "إذا أظهرت الأدوية أملاً واعداً، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى الوصول في جميع أنحاء العالم إلى علاجات فعالة مضادة للفيروسات لكبح جماح الوباء خلال الـ18 شهراً المقبلة".

وتابع: "يجب الاستمرار في العمل على إنتاج لقاح قوي ومناسب يخلص العالم من هذا الوباء نهائياً".