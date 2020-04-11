شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:42 مساءً, 11 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 161 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في دولة الكويت إلى 1154 حالة إصابة.

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