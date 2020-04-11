شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:23 مساءً, 11 أبريل 2020 م
المناطق - وكالات
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في حكومة بلاده بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.
ودعا ترامب في مذكرة العديد من الوزراء الأمريكيين بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.
وقال “الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد – 19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق “.
وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد – 19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.
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