'الإناث يعانين أكثر'.. الحجامي يوضح تفاصيل الإصابات والوفيات والشفاء بالكرخ

أصدر مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، السبت، بياناً تناول فيه تفاصيل الإصابات بفايروس كورونا والوفيات وحالات الشفاء في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن "معاناة الإناث أكثر من معاناة الذكور".
وأشار إلى أن "نسبة (المصابين) الذين تفوق أعمارهم 40 عاماً، كانت 52%، و48% لمن هم تحت الـ40% عاماً، وبلغت نسبة الإناث من الوفيات 75%، والذكور 25%"، موضحاً أن "معدل عمر المتوفين (في الكرخ) 61 عاماً".
وأضاف، أن "من أهم ملاحظاته التي سجلها من خلال متابعاته المستمرة مع الأطباء أن معاناة الإناث أكثر من معاناة الذكور، ويتضح ذلك من نسبة الوفاة حيث كانت ثلاث نساء وذكر واحد، وحتى الذين اكتسبوا الشفاء كان المرض أكثر حدة في النساء حتى أن اثنين من المرضى زوج بعمر 60 عاماً وزوجته بعمر 45، كان هو بصحة جيدة لكن زوجته التي تصغره سناً كانت تعاني بشدة".
وتابع قائلاً: "أما كون أكثر المصابين هم من الذكور فهذا طبيعي جداً في العراق لكونهم أكثر عرضة للفايروس بحكم كون خروجهم خارج المنزل أكثر من النساء"، مبيناً أن هذه الملاحظات تبقى بحاجة إلى دراسة كل الحالات التي ظهرت في العراق ليتم استخلاص النتائج منها".
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