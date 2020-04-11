نائب يدعو الحكومة لترك الروتين بشأن مُنح ذوي الدخل المحدود

وقال عليوي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة سبق لها وان وعدت باطلاق منح لذوي الدخل المحدود، وهي اليوم تتحدث عن اطلاق استمارة خلال اليومين المقبلين بهذا الشأن للمضي باطلاق تلك المنح، وكما يبدو فان الحكومة والقائمين على هذا الملف بوزارتي التخطيط والمالية لا يشعرون بالجوع وبوضع المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود الذين اصبحت الدقيقة لديهم تعادل عام كامل في ظل حظر التجوال وانقطاع كل سبل الرزق لهم".وتابع ان "العقوبات بحق المخالفين لحظر التجوال بدأ تطبيقها خلال دقائق معدودة لكن المنح لمن التزموا بالحظر وقطعت ارزاقهم ما زالت تراوح على ادراج المسؤولين بانتظار الفرج"، مشيرا الى ان "الحكومة تطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال، وبنفس الوقت فان المواطن يطالبها بتنفيذ ما وعدت به وما هو واجب عليها وليس منة من احد على هذا الشعب، وان لاتكون بوق للوعود فقط دون اي تنفيذ".

واشار الى ان "استمرار التعمل بالروتين الحكومي المقيت في قضية تتعلق بمصير ملايين العوائل التي قطعت ارزاقها هي كارثة تحسب على الحكومة الحالية وتضاف الى عديد الكوارث التي لاتحصى بحق هذا الشعب المبتلى بالارهاب وكورونا وجشع الفاسدين وروتين الحكومة"، داعيا الى "ترك روتينهم القاتل لهذه الفترة فقط والتعامل بشكل اسرع في القضايا المتعلقة بقوت المواطن البسيط وارزاق ذوي الدخل المحدود".