شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم.

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وقالت الإدارة ، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.