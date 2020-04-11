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الكويت تسير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الكويت تسير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم

متابعات_ الخليج 365

قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت  السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم.

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وقالت الإدارة ، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .

 

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.

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