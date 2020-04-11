شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح،اليوم الجمعة، شفاء 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 123 حالة.



وذكر وزير الصحة في تصريح له،بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى

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