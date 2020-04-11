شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الروسية تسجيل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 13584حالة.

Advertisements وسجلت الهند 40 حالة وفاة و1035 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.