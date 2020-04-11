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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد المتوفين بكورونا في فرنسا يتجاوز 13 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قفز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا نحو 987 حالة أو ثمانية في المئة إلى 13197 بعد أن زادت حالات الوفاة في دور رعاية المسنين، لكن عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المكثفة قل بعد أن بدأ ظهور أثر الإغلاق الساري في البلاد.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة في البلاد بعدد 7120 إلى 124869.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن العدد الإجمالي يتجه إلى الزيادة، لأن أقل من خمسة آلاف دار لرعاية المسنين قدمت بياناتها للحكومة من بين 7400 دار.
وقالت وزارة الصحة أمس الجمعة إن عدد الحالات الموجودة في الرعاية المركزة بلغ 7004 بتراجع 62 حالة أو 0.9 بالمئة بعد تراجع بنسبة واحد في المئة يوم الخميس.
وقال جيروم سولومون، مدير وزارة الصحة في بيان صحفي يومي عبر دائرة تلفزيونية "نحن في طريقنا إلى الاستقرار على ما يبدو، وإن كان ذلك عند مستوى مرتفع".
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