شكرا لقرائتكم بالصور.. زحام مروري بإيران بعد رفع جزئي للحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا تظهر الزحام المروري للسيارات الشخصية، وكذلك تزايد أعداد المسافرين عبر وسائل النقل العمومية في العاصمة طهران وسائر المدن الإيرانية.

جاء هذا بعدما طبق، السبت، رفع القيود الجزئية المفروضة، وفق ما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن عودة الأعمال غير الخطرة.

مترو طهران صباح السبت

وأكد روحاني السبت أن "قيود التجمعات والأعمال عالية المخاطر لاتزال فعالة وعلى المواطنين عدم الخروج من منازلهم لعمل غير ضروري"، رغم أن سياسيين يتهمونه بأن سياسته المتراخية حول فرض العزل والإغلاق هي التي جعلت المواطنين غير مكترثين بتعليمات الجهات الطبية.

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وجاء قرار الاستمرار بالأنشطة التجارية منخفضة المخاطر بعد موافقة الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد والتي اشترطت ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتسجيل واستصدار ترخيص من وزارة الصحة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد استثنت الهيئة أي نشاط تجاري مثير للازدحام والذي لا يعد عمله ضرورة ملحة حتى إشعار آخر، ويشمل المراكز والمجمعات التجارية والتبضع والأندية الصحية وصالونات التجميل والأسواق المركزية المغلقة والمطاعم والمقاهي والمطبعات وغيرها.

الزحام المروري في طهران

وقال الرئيس الإيراني إن "خطة التباعد الاجتماعي الذكي تشمل الأعمال منخفضة المخاطر، وعلى المواطنين الالتزام بالبروتوكولات الصحية".

من جهته، قال ايرج حريرجي، معاون وزير الصحة الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الجمعة، إن سبب ارتفاع أغلب الإصابات هو استمرار النقل العمومي وعدم مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.