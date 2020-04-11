نزيه نجم: حاسبوا الفاسدين بدل استسهال سرقة تعب الناس

أشار النائب ​نزيه نجم​ الى ان "​الحكومة​ سقطت عندما فكرت باغتصاب حقوق الناس، من لبنانيين وغير لبنانيين، وثقوا ووضعوا أموالهم ومدخراتهم في ​المصارف اللبنانية​". اضاف قائلا "انتم تتلاعبون بجنى عمر اللبنانيين وتعبهم وما جمعوه بعرق جبينهم وشقائهم. ابحثوا عمن سرق وأفسد ونهب وحاسبوه وحاكموه، بدل ترك ​الفاسد​ حرا واستسهال سرقة تعب الناس وأموالهم".

وشدد نجم في بيانه، على ان "هذا الموضوع لن يمر مهما كلف الامر، فكفى مهزلة، وكفى اغتصابا لحقوق الناس وأموالهم ومدخراتهم، وكفى محاولات لتركيع اللبنانيين الذين لم ولن يركعوا الا لله عز وجل، بل سينتفضون لحقهم ولتعبهم ونحن سنكون اول المنتفضين معهم".