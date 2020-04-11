وهاب: من يستطيع إقناع المتباكين على الودائع برد أمانات الناس

اشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مستعد أن يقنع ​الحكومة​ بعدم سرقة ودائع الناس وهي لن تفعل. ولكن من يستطيع إقناع المتباكين على الودائع برد أمانات الناس التي سرقوها طيلة ثلاثين عاما؟". اضاف قائلا "حراميي بعدها عينكن بمال الدولة".

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