اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "أي خطة مالية إقتصادية لا تتضمن خريطة طريق، ولو على مراحل، لإعادة تكوين ودائع الناس عبر إستعمال كل الوسائل من إسترجاع ​الأموال المنهوبة​ من الفاسدين، ومحاسبة المسؤولين عن وقوع الخسائر، و إستثمار أملاك ​الدولة​ ومؤسساتها المنتجة وتأمين ظروف مساعدة خارجية، هي محكومة بالسقوط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألان عون: أي خطة لا تتضمن استرجاع الأموال المنهوبة محكومة بالسقوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.