ضاهر عن بيع الذهب: خيطوا بغير هالمسلة

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏بدأ الهمس بخجل وبتسويق من بعض الإعلاميين عن فكرة بيع الذهب الذي يحتاج إلى موافقة ​مجلس النواب​، وذلك بكل وقاحة وبدون أي أحساس بالمسؤولية تجاه أجيالنا القادمة التي تم افلاسها قبل ان تولد. لهؤلاء ولمن وراءهم أقول "ان تأخذوا حياتي أسهل من تأخذوا موافقتي على هكذا قرار خيطوا بغير هالمسلة".

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