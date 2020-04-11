طقس ربيعي خلال الأيام القادمة والحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. واشارت الى انه تبقى الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من الظهر. نحذّر من خطر تكّون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والمساء.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
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