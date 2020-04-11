طقس ربيعي خلال الأيام القادمة والحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. واشارت الى انه تبقى الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات. تتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الفترة الصباحية. يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من الظهر. نحذّر من خطر تكّون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

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الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والمساء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.