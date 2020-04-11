فادي علامة: اي دولة بحاجة الى 45 يوما للخروج من ازمة وباء كورونا

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى ان اي دولة بحاجة الى 45 يوما للخروج من ازمة وباء ​كورونا​، ويجب الالتزام بالموضوع خوفا من انتشار موجة وباء ثانية. واوضح ان التحدي الكبير اليوم ادارة الموضوع وبعدها اعادة بناء ​الحياة​ على صعيد ​الاقتصاد​ والاجتماع، وللاسف لا يوجد اي دولة عادت الى دورتها الاقتصادية الطبيعية.

واوضح علامة في حديث تلفزيوني، بأن التحدي الكبير اليوم هو تأمين ​المستلزمات الطبية​ ل​لبنان​، واوضح انه يجب البدء بتشجيع ​الصناعة​ اللبنانية لتامين هذه المستلزمات، واليوم هو الوقت الصحيح لذلك.