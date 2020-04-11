فادي علامة: اي دولة بحاجة الى 45 يوما للخروج من ازمة وباء كورونا

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة الى ان اي دولة بحاجة الى 45 يوما للخروج من ازمة وباء كورونا، ويجب الالتزام بالموضوع خوفا من انتشار موجة وباء ثانية. واوضح ان التحدي الكبير اليوم ادارة الموضوع وبعدها اعادة بناء الحياة على صعيد الاقتصاد والاجتماع، وللاسف لا يوجد اي دولة عادت الى دورتها الاقتصادية الطبيعية.
واوضح علامة في حديث تلفزيوني، بأن التحدي الكبير اليوم هو تأمين المستلزمات الطبية للبنان، واوضح انه يجب البدء بتشجيع الصناعة اللبنانية لتامين هذه المستلزمات، واليوم هو الوقت الصحيح لذلك.
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