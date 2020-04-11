ارسلان: حذار من سرقة أموال المودعين إن كانوا من المقيمين أو المغتربين

سأل رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال ارسلان​ "الذين نهبوا ​الدولة​ وأموالها ما شبعوا؟ حتى وصلت الوقاحة بهم أن يشكلوا خطراً على أموال المودعين"، وتابع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "حذار من ​سرقة أموال​ المودعين إن كانوا من المقيمين أو المغتربين الذين تعذّبوا وتعبوا في ​الاغتراب​ ليضعوا أموالهم التي حصّلوها بكدّ اليمين وعرق الجبين في لبنان و​المصارف اللبنانية​ التي بدورها استثمرت في مصرف لبنان ومصرف لبنان استثمر بأموالهم بدولة منهوبة وليست منكوبة فقط".

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