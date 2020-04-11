طليس: سنحدد خطوات بمؤتمر صحفي الاربعاء بحال لم يتم اتخاذ اجراءات مسؤولة

اشار رئيس اتحاد نقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ الى ان مبلغ الـ400 ألف ليرة لا يحل ​الأزمة​ ولا أي مشكلة لها علاقة بمعيشة السائق، ولكن بين "كرتونة الإعاشة" والبدل المالي نحن مع البدل المالي.

ولفت طليس في ​مؤتمر صحفي​، الى انه يتمنى حين يتم اقرار موضوع لهعلاقة بالنقل البري ان يتم ​النقاش​ مع اهل الاختصاص. ودعا السائقين الى اجتماع ومؤتمر صحفي الاربعاء ​الساعة​ 10.30 بحال عدم اتخاذ اي تدابير. واوضح انه حين قرر ​قطاع النقل البري​ شل البلد تم شل البلد، واما ان يكون هناك موضوعية في الاجراءات واتخاذ القرارات، واما نحن سنتصرف بمسؤولية. واوضح ان النقابة تتفجأ بالقرارات التي يتم اتخاذها.