اشار رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس الى ان مبلغ الـ400 ألف ليرة لا يحل الأزمة ولا أي مشكلة لها علاقة بمعيشة السائق، ولكن بين "كرتونة الإعاشة" والبدل المالي نحن مع البدل المالي.
ولفت طليس في مؤتمر صحفي، الى انه يتمنى حين يتم اقرار موضوع لهعلاقة بالنقل البري ان يتم النقاش مع اهل الاختصاص. ودعا السائقين الى اجتماع ومؤتمر صحفي الاربعاء الساعة 10.30 بحال عدم اتخاذ اي تدابير. واوضح انه حين قرر قطاع النقل البري شل البلد تم شل البلد، واما ان يكون هناك موضوعية في الاجراءات واتخاذ القرارات، واما نحن سنتصرف بمسؤولية. واوضح ان النقابة تتفجأ بالقرارات التي يتم اتخاذها.
كانت هذه تفاصيل خبر طليس: سنحدد خطوات بمؤتمر صحفي الاربعاء بحال لم يتم اتخاذ اجراءات مسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.