حواط: عوض استرداد الأموال المنهوبة وجدوا الإصلاح بمد اليد إلى جنى عمر المودعين

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "عوض استرداد ​الأموال المنهوبة​ ووقف فساد ​الكهرباء​ والاتصالات وإطلاق يد ​القضاء​ ووقف التهريب وترشيق الإدارة، وَجدوا الإصلاح بمد اليد إلى جنى عمر المودعين ومصادرة أموالهم خلافًا للقوانين"، لافتًا إلى أنّ "الحل دائمًا على حساب الأوادم. كفى".

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