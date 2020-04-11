تويني: كلنا ثقة بالتجاوب الفوري الذي سيحظون به اللبنانيين العالقين في العراق من قبل الحكومة العراقية

توجه الوزير السابق نقولا تويني بنداء عاجل والملح الى فخامة رئيس جمهورية ​العراق​ الدكتور ​برهم صالح​ والى دولة الرئيس ​عادل عبد المهدي​ ودولة الرئيس المكلف الفريق مصطفى الكاظمي ودولة الرئيس الدكتور ​إياد علاوي​ ان "تنظروا بوضع ما يقارب 510 ​لبنان​يًا تخطوا مدة الإقامة في بلدهم العراق وعليهم غرامة مستحقة التسديد، والمطلوب إعفاءهم منها وتدبير امر ملجأهم حيث اصبحوا بدون اي دخل عاطلين عن العمل ولله الحمد فانهم بصحة جيدة والمطلوب تسريع عملية نقلهم الى لبنان لتخفيف الوزر عن الوضع الصحي العام في العراق وإرجاعهم الى لبنان، حتى لو تم ذلك على متن الأجنحة العراقية او سلاح الجو العراقي بالتعاون مع سعادة سفير لبنان في العراق الاستاذ علي حباب".

اضاف تويني "نحن في لبنان كلنا ثقة بالتجاوب الفوري الذي سيحظون به اللبنانيين العالقين في العراق من قبل ​الحكومة العراقية​ والسلطات".